Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский немало поработал на команду на групповом этапе.

28-летний полузащитник стал одним из лучших игроков по количеству созданных моментов, заняв 5 место в рейтинге Squawka.

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Малиновский во время группового этапа создал 8 возможностей для партнеров. Больше Руслана организовали шансов лишь Кевин де Брюйне, Дэвид Алаба, Эндрю Робертсон и Пьер-Эмиль Хёйберг. У всех по 9 моментов.

К слову, Руслан Малиновский сможет улучшить свою статистику уже 29 июня в матче против Швеции в 1/8 финала Евро-2020.

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