Главный тренер Динамо Мирча Луческу признался, кого считает главным претендентом на триумф на нынешнем чемпионате Европы.

"Италия выиграет Евро-2020. Я говорю об этом искренне и не только потому, что привязан к Италии.

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Манчини показал, что у него есть четкие идеи. Он заслуживает аплодисментов", – приводит слова румынского специалиста V:Sport со ссылкой на Tuttosport.

Заметим, "Скуадра Адзурра" в 1/4 финала чемпионата Европы будет противостоять Бельгии, матч состоится 2 июля. Победитель этого противостояния в полуфинале сыграет с сильнейшим из пары Швейцария – Испания.

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