Евро-2020: Люксембург в большинстве не удержал победу над Литвой, Чехия благодаря дублю Шика одолела Болгарию

Состоялись матчи 3-го тура отбора на Евро-2020 в группах А, В и D.
Евро-2020. Квалификация, 3 тур
Группа В
Литва – Люксембург – 1:1
Голы: Новиковас, 74 – Родригес, 21
Удаления: Миколюнас, 42, Воробйовас, 90+5
Группа A
Черногория – Косово– 1:1
Голы: Мугоса, 69 – Рашица, 24
Чехия – Болгария – 2:1
Голы: Шик, 20, 50 – Иса, 3
Группа D
Грузия – Гибралтар – 3:0
Голы: Гвилия, 30 Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76 (п)
Дания – Ирландия – 1:1
Гол: Хьойберг, 76 – Даффи, 85
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Соперники сборной Украины в группе В сыграли в результативную ничью. Люксембург вышел вперед в середине первого тайма, а перед свистком на перерыв Литва осталась в меньшинстве после удаления Миколюнас. Однако игра в меньшинстве не помешала хозяевам, которые сумели восстановить равновесие. Люксембург занимает второе место в таблице, уступая Украине 3 очка.
В группе А Черногория и Косово тоже разошлись миром. Гости забили в первом тайме, а хозяева отыгрались после перерыва. Чехия благодаря дублю нападающего Ромы Патрика Шика обыграла Болгарию и набрала первые очки в этом отборе. Чехи поднялись на второе место. Англия осталась первой, даже пропустив 3-й тур.
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В группе В Дания на своем поле не удержала победу над Ирландией. Оба гола в этом поединке были забиты в конце встречи. Грузия после двух поражений в первых матчах отбора сумела разгромить Гибралтар и подняться на третье место. Первые две ступени занимают Ирландия и Швейцария соответственно.