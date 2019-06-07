Евро-2020: Люксембург в большинстве не удержал победу над Литвой, Чехия благодаря дублю Шика одолела Болгарию

Состоялись матчи 3-го тура отбора на Евро-2020 в группах А, В и D.

Евро-2020. Квалификация, 3 тур

Группа В

Литва – Люксембург – 1:1

Голы: Новиковас, 74 – Родригес, 21

Удаления: Миколюнас, 42, Воробйовас, 90+5

Группа A

Черногория – Косово– 1:1

Голы: Мугоса, 69 – Рашица, 24

Чехия – Болгария – 2:1

Голы: Шик, 20, 50 – Иса, 3

Группа D

Грузия – Гибралтар – 3:0

Голы: Гвилия, 30 Папунашвили, 59, Арвеладзе, 76 (п)

Дания – Ирландия – 1:1

Гол: Хьойберг, 76 – Даффи, 85

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Соперники сборной Украины в группе В сыграли в результативную ничью. Люксембург вышел вперед в середине первого тайма, а перед свистком на перерыв Литва осталась в меньшинстве после удаления Миколюнас. Однако игра в меньшинстве не помешала хозяевам, которые сумели восстановить равновесие. Люксембург занимает второе место в таблице, уступая Украине 3 очка.

В группе А Черногория и Косово тоже разошлись миром. Гости забили в первом тайме, а хозяева отыгрались после перерыва. Чехия благодаря дублю нападающего Ромы Патрика Шика обыграла Болгарию и набрала первые очки в этом отборе. Чехи поднялись на второе место. Англия осталась первой, даже пропустив 3-й тур.

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В группе В Дания на своем поле не удержала победу над Ирландией. Оба гола в этом поединке были забиты в конце встречи. Грузия после двух поражений в первых матчах отбора сумела разгромить Гибралтар и подняться на третье место. Первые две ступени занимают Ирландия и Швейцария соответственно.