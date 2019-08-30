Евро-2020: Литва объявила состав на матч против Украины

Наставник прибалтов Вальдас Урбонас вызвал на игру 23 игрока.

Сборная Литвы в ближайших домашних матчах отбора Евро-2020 сыграет против Украины и Португалии.

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Вратари: Эрнестас Шеткус (Хапоэль, Израиль), Эмилиус Зубас (Бней-Иегуда, Израиль), Витаутас Чернаускас (ЦСКА, Болгария).

Защитники: Миндаугас Палионис (Ян Регенсбург, Германия), Линас Климавичюс (Динамо, Румыния), Витаутас Андрюшкявичюс (Тобол, Казахстан), Эдвинас Гирдваинис (РФШ, Латвия), Альгис Янкаускас (Судува), Эгидиус Вайткунас (Жальгирис К), Роландас Баравикас, Миколюнас (оба – Жальгирис В).

Полузащитники: Викинтас Сливка (Хиберниан, Шотландия), Донатас Казлаускас (Ритеряй), Мантас Куклис (Жетысу, Казахстан), Гедрас Матулевичюс, Овидиус Вербицкас (оба – Судува), Деймантас Петравичюс (Окжетпес, Казахстан), Домантас Шимкус, Модестас Воробйовас (оба – Жальгирис В), Артурас Жулпа (Тобол, Казахстан).

Нападающие: Федор Черных (Оренбург, Россия), Паулюс Голубицкас (Судува), Каролис Лаукжемис (Истра 1961, Хорватия).

Напомним, что после трех матчей отбора Евро-2020 сборная Литвы замыкает турнирную таблицу в группе В. В ее активе лишь одно очко. Лидирует с 10 пунктами сборная Украины.

Поединок между сборными Литвы и Украины состоится 7 сентября в Вильнюсе.

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