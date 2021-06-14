Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски попал в курьезную ситуацию во время тренировки перед матчем Евро-2020 против Словакии.

Во время тренировки сборной Польши внезапно начала работать система полива газона, жертвой которой стал Левандовски.

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Нападающий разминался вместе со своими партнерами, но неожиданно его также начали поливать. Левандовски был вынужден демонстрировать свои спринтерские способности и бежать куда подальше, чем повеселил всех окружающих.

Напомним, уже сегодня Польша встретится со Словакией в рамках группового этапа Евро-2020, начало в 19:00. Кроме них, в группе E выступают сборные Испании и Швеции.

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