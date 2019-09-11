Евро-2020, квалификация: Исландия сенсационно проиграла Албании, Англия ярко перестреляла Косово

Завершился шестой тур квалификации к чемпионату Европы-2020. Франция и Англия уверенно победили своих оппонентов, а вот Исландия неприятно удивила.

Евро-2020, квалификация, 6 тур

Англия – Косово – 5:3

Голы: Стерлинг, 8, Кейн, 19, Войвода, 38 (аг), Санчо, 44, 45+1 – Бериша, 1, 49, Мурики, 54 (пен)

Нереализованный пенальти: Кейн, 65

Черногория – Чехия – 0:3

Голы: Соучек, 54, Масопуст, 58, Дарида, 90+4

Франция – Андорра – 3:0

Голы: Коман, 18, Лангле, 52, Бен-Йеддер, 90+1

Нереализованный пенальти: Гризманн, 28

Албания – Исландия – 4:2

Голы: Дермаку, 32, Хюсай, 52, Роши, 78, Чикаллеши, 83 – Сигурдссон, 47, Сигторссон, 58

Молдавия – Турция – 0:4

Голы: Тосун, 37, 79, Туруч, 58, Языджы, 88

Англия продолжает отбор без потерь – четвертая победа в четырех матчах. Сегодня "три льва" весело разбили Косово. Пропустили на первой минуте в результате грубой ошибки Кина, после чего начали разносить соперника. До перерыва англичане отгрузили косоварам 5 голов.

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Лучшими на поле были Стерлинг и Санчо. Рахим сначала сам забил после углового, а затем создал три гола для партнеров, оформив 3 ассиста. Джейдон своим проходом организовал автогол гостей и отметился легким дублем.

Старт второго тайма Англия также провалила – в ворота Пикфорда залетело 2 гола. Бериша забил второй раз после классного паса Мурики, а сам Мурики образцово выполнил пенальти. Кейн этого сделать не сумел – Харри не реализовал 11-метровый.

Финальный свисток зафиксировал победу Англии со счетом 5:3. Команда Гарета Саутгейта лидирует в группе А с максимальным количеством очков, а Косово показало, что серьезно претендует на выход на Евро – 8 баллов и третье место.

А на второй строчке квинтета находится Чехия, которая сегодня на выезде победила Черногорию. Ключевыми стали две подачи Янкто – Соучек и Масопуст ими воспользовались на отлично. Довершил дело с пенальти Дарида – 0:3 в пользу чехов.

Главная сенсация дня случилась в группе Н. Албания дома победила Исландию, забив 4 гола. На мяч Дермаку точным ударом ответил Сигурдссон, взятие ворот от Хюсая нейтрализовал Сигторссон, но под занавес встречи албанцы все же вырвали победу.

Исландия отпустила вперед Францию ​​и Турцию, которые свои матчи уверенно выиграли. Теперь у островитян 12 очков, а у двух конкурентов – по 15. Действующие чемпионы мира легко разгромили Андорру: Коман завершил быструю атаку, а Лангле и Бен-Йеддер воспользовались стандартами. Турки, в свою очередь, забили 4 "сухих" мяча в ворота Молдовы.

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