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Евро-2020, квалификация: Беларусь вырвала победу над Эстонией, Казахстан расписал ничью с Кипром

21:18 47 Читати українською
Евро-2020, квалификация: Беларусь вырвала победу над Эстонией, Казахстан расписал ничью с Кипром
Беларусь обыграла Эстонию

Продолжается пятый тур квалификации к чемпионату Европы-2020. В первых двух матчах Беларусь выиграла, а Казахстан не удержал победный результат.

Евро-2020, квалификация, 5 тур

Эстония – Беларусь – 1:2

Голы: Сорга, 54 – Наумов, 48, Скавыш, 90+2

Кипр – Казахстан – 1:1

Голы: Сотириу, 39 – Щеткин, 2

Беларусь в компенсированное время сумела дожать на выезде Эстонию – победный гол забил Скавыш, которому момент создали Стасевич и Матвейчик. Перед тем соперники обменялись голами на старте второго тайма. Наумов воспользовался подачей Стасевича со стандарта, а Сорга быстро сравнял счет.

В итоге эстонцы все же уступили и остались на дне группы С. Сегодняшняя победа принесла Беларуси первые очки в квалификации – 3 пункта и 4 место в квинтете с Нидерландами и Германией.

Казахстан на выезде шокировал Кипр уже на второй минуте – Щеткин вывел гостей вперед. В конце первого тайма Сотириу восстановил паритет, забив в ворота экс-украинца Дмитрия Непогодова. Финальный свисток зафиксировал ничью – 1:1. Казахи разместились на 3 месте в группе I – 7 очков.

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