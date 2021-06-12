Легендарный итальянский тренер Фабио Капелло положительно оценил перспективы "Скуадры Адзурры" на чемпионате Европы после победы над Турцией (3:0).

"Италия играла хорошо, теперь они могут продолжить свой путь и, как сказал тренер, даже стать еще лучше. Я вижу их в первой четверке.

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Благодаря этой победе мы преодолели наибольшую опасность – страх дебюта. Запасные игроки были на уровне с основой. Это очень важно на будущее, чтобы предусмотреть усталость или травмы", – цитирует Капелло Corriere dello Sport.

Заметим, Италия в квартете А еще сыграет со Швейцарией и Уэльсом 16 и 20 июня соответственно.

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