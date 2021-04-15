Власти Бильбао, где должны проводиться три поединка Евро-2020, не может гарантировать допуск зрителей на трибуны из-за пандемии, сообщает Marca. Из-за этого, УЕФА может отменить для Бильбао статус хозяина турнира.

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Глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес пытается спасти ситуацию и уже нашел замену. Скорее всего, все три матча будут перенесены из Бильбао в Севилью на стадион Ла Картуха.

УЕФА окончательно будет утверждать хозяев континентального первенства уже 19 апреля.

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