Евро-2020: InStat определил лучших игроков сборной Украины в квалификационном турнире

Авторитетный статистический ресурс подвел итоги выступлений футболистов сборной Украины в матчах группового раунда квалификации на Евро-2020.

Лучшим в составе "сине-желтых" по данным InStat среди тех, кто сыграл более 3 матчей в отборе, оказался полузащитник Руслан Малиновский со средним показателем 344 балла. Он провел все 7 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 3 голевые передачи.

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На втором месте – Андрей Пятов из 321 пунктом. Он также сыграл все 7 встреч, 5 из которых провел на "ноль", всего пропустил 2 мяча.

Евгений Коноплянка с 298 баллами занял третье место. В 6 матчах вингер забил 2 гола. В топ-5 также попали Марлос (289) и Александр Зинченко (288).

Напомним, сборной Украины еще предстоит провести заключительный матч отбора. 17 ноября в Белграде команда Андрея Шевченко сыграет против Сербии.

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