Евро-2020: хорватский полузащитник считает, что Украина может выйти из группы

Полузащитник Ингульца Младен Бартулович, ранее поигравший за Днепр, Карпаты и ряд других клубов, оценил шансы сборных Хорватии и Украины на чемпионате Европы-2020. Как известно, турнир перенесли на лето следующего года.

"Пойдет ли обеим командам на пользу перенос турнира? Хорватии, возможно, и не пойдет в плюс, потому что таким футболистам, как Модрич, в таком возрасте может быть трудно играть в таком ритме игр. И для Украины, думаю, это не такой уж и плюс, потому что Украина была на ходу и очень хорошо провела отборочный цикл.

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Долго не собиралась сборная, и в котором она будет состоянии – увидим. Но будет интересно в любом случае. Мои ожидания, что Хорватия и Украина смогут выйти из группы, а там уже все возможно", – рассказал хорватский хавбек Sport.ua.

Напомним, соперниками "сине-желтых" в группе Евро-2020 станут Нидерланды и Австрия. Третий соперник команды Шевченко определится позже.

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