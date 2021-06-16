Первый гол "сине-желтых" на континентальном первенстве может стать самым красивым в первом туре чемпионата Европы.

УЕФА огласил список футболистов, претендующих на звание автора лучшего гола по итогам матчей первого тура группового этапа Евро-2020.

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В четверку претендентов попал и выстрел полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко в ворота Нидерландов. Напомним, на 75-й минуте легионер Вест Хэма умопомрачительным ударом подарил "сине-желтым" надежду на благоприятный исход, сократив счет в матче. Полузащитник сместился с правого фланга в центр и обводящим ударом попал в верхний угол ворот соперника.

Среди конкурентов Ярмоленко оказались Патрик Шик (Чехия), Штефан Лайнер (Австрия) и Криштиану Роналду (Португалия).

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