Евро-2020: Франция рискует потерять еще двух игроков из-за травм
Хавбек Тома Лемар и нападающий Маркус Тюрам рискуют пропустить 1/8 финала чемпионата Европы.
23-летний Тюрам, почувствовав боль в мышцах правой ноги, покинул тренировку, сообщает RMC Sport.
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Вскоре во время игровых упражнений повреждение получил Лемар после столкновения с голкипером Майком Меньяном. 25-летнего полузащитника пришлось выводить под руки персоналу сборной.
Напомним, на Евро-2020 Тома Лемар провел на поле всего 4 минуты в игре против сборной Венгрии. У Маркуса Тюрама пока не было игрового времени на чемпионате Европы. Уже 28 июня "Ле Блё" встретится со сборной Швейцарии.
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Et maintenant, Thomas Lemar au sol. Il s’est fait mal sur un contact. L’opposition est arrêtée. Il sort en boitant. Cheville touchée ? pic.twitter.com/XQvJirIFLg— Maxime Dupuis (@maximedupuis) June 24, 2021