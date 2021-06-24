23-летний Тюрам, почувствовав боль в мышцах правой ноги, покинул тренировку, сообщает RMC Sport.

Евро-2020: Франция потеряла уже второго игрока до конца турнира

Вскоре во время игровых упражнений повреждение получил Лемар после столкновения с голкипером Майком Меньяном. 25-летнего полузащитника пришлось выводить под руки персоналу сборной.

Напомним, на Евро-2020 Тома Лемар провел на поле всего 4 минуты в игре против сборной Венгрии. У Маркуса Тюрама пока не было игрового времени на чемпионате Европы. Уже 28 июня "Ле Блё" встретится со сборной Швейцарии.

Герой дня: Карім Бензема затьмарив Роналду, рятівника України і сенсацію Євро-2020, а про секс-скандал уже забуто