Наставник "Ле Блё" Дидье Дешам признался, что защитник Люка Динь, скорее всего, больше не сыграет на чемпионате Европы.

Левый защитник Эвертона вышел на поле вместо Лукаса Эрнандеса на второй тайм матча третьего тура против Португалии, но уже через 6 минут вынужден был покинуть поле. Поединок завершился миром (2:2), а обе команды вышли в 1/8 финала.

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"Больше всего меня беспокоит Люка Динь. У него травма мышц задней поверхности бедра. Теперь сложно рассчитывать на то, что он еще сможет сыграть на этом турнире. У Лукаса Эрнандеса были небольшие проблемы с коленом, и я не хотел рисковать.

Что касается игры в целом, то это была схватка, в которой нам было нелегко. Мы подарили два гола своими ошибками. Пытались победить. В итоге Франция на первом месте и эта позиция – лучшая. Теперь мы будем восстанавливаться до начала следующего раунда", – цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Заметим, что ранее действующие чемпионы мира потеряли еще и Усмана Дембеле, который из-за травмы, полученной в матче с Венгрией, пропустит минимум 3 месяца

В 1/8 финала соперником Франции станет Швейцария. Матч будет сыгран 28 июня в Бухаресте.

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