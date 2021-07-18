Нарушение правил капитана сборной Италии на таланте Англии увековечили не только в забавных фотожабах, но и в татуировках.

Итальянский фанат после триумфа "Скуадры Адзурры" в финале чемпионата Европы сделал довольно оригинальное тату на руке.

Реал положил глаз на Кьеллини по поручению Анчелотти

Болельщик изобразил эпизод с фолом Кьеллини, когда тот схватил Саку за футболку. На татуировке Джорджо также не позволяет Букайо взять трофей Евро-2020. Именно этот кубок в статусе капитана сборной Италии 36-летний защитник поднимал над головой после серии пенальти против Англии.

К слову, Джорджо Кьеллини провел на европейском первенстве 5 матчей без результативных действий, Букайо Сака сыграл 4 поединка и отметился ассистом.

"Вы вообще серьезно?": массовая радость за Италию – удивляет, или Неуравновешенные юнцы похоронили Англию в финале Евро