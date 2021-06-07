Евро-2020: два представителя "сине-желтых" оказались в символической команде молодых талантов
Сборная Украины делегировала Илью Забарного и Анатолия Трубина в интересную команду.
Football Talent Scout составил символическую сборную молодых игроков чемпионата Европы 2020 года, которую опубликовал в своем Twitter.
Три игрока покинули расположение сборной Украины – еще двух Шевченко отпустит позже
В ней нашлось место сразу двум представителям "сине-желтых" – голкиперу Анатолию Трубину и защитнику Илье Забарному. Оба игрока есть в финальной заявке нашей команды на турнир. Компанию украинцам составляют, в частности, полузащитник Барселоны Педри, хавбек Арсенала Бакайо Сака и полузащитник Баварии Джамал Мусиала.
Заметим, Евро-2020 начнется для команды Андрея Шевченко 13 июня матчем с Нидерландами. Также в группе C "сине-желтые" сыграют с Австрией и Северной Македонией.
Збірна України, якої не буде на Євро-2020 – лідер Динамо, Коноплянка і найкращий бомбардир УПЛ