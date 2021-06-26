Нелсон Семеду и Данилу Перейра вернулись в общую группу сборной Португалии, сообщает официальный сайт УЕФА.

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"Данилу и Нелсон Семеду в полном порядке. Они занимаются по облегченной программе вместе со всеми, кто начал в основе игру с Францией", – отметил корреспондент Карлуш Машаду.

К слову, Португалия встретится с Бельгией 27 июня, начало встречи в 22:00. Победитель этой пары встретится с победителем противостояния Италия – Австрия в 1/4 финала Евро-2020.

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