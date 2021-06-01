За 10 дней до старта Евро-2020 Дания ограничила выдачу виз иностранцам. В частности, граждане России имеют право посетить страну только при наличии уважительных причин (лечение, работа, учеба и т.п.). Желание посетить матчи Евро и наличие билетов на поединки чемпионата расцениваются как туризм и не является уважительной причиной, поэтому не дают права на получение визы. Соответственно, иностранцы не имеют права подавать документы на получение визы с указанной целью поездки, информирует официальный сайт Консульства Дании.

Причина такого решения – борьба с распространением коронавируса. Дания ограничила въезд на свою территорию из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией (Россия входит в этот перечень).

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Российские СМИ сообщают, что билеты на поединок в Копенгагене приобрели около 2500 российских фанатов, которые теперь не смогут посетить матч своей сборной. Генеральный секретарь РФС уже обратился в УЕФА с просьбой посодействовать решению ситуации и сделать все возможное, чтобы фанаты смогли посетить игру. Но шансов на то, что Россия получит поддержку в Дании, крайне мало – УЕФА заранее предупреждал, что владельцы билетов не будут иметь никаких привилегий для въезда на территорию Евросоюза. Об этом сообщает Sport-express.

Указанное решение датских властей возмутило российских болельщиков, которые никак не могут смириться с тем, что команда Станислава Черчесова не получит поддержки в Дании. Одним из главных козлов отпущения за версию ряда российских СМИ стал УЕФА, который во времена пандемии почему-то не отказался от "непонятного эксперимента" в виде проведения матчей на территории всей Европы.

К слову, ранее Совет ЕС рекомендовал разрешить въезд гражданам третьих стран, которые будут иметь подтверждение вакцинации от COVID-19 препаратами, которые сертифицированы в Европейском Союзе. Вакцина Спутник и другие препараты, которые используются в России, не вошли в перечень одобренных в Евросоюзе.

Заметим, поединок третьего тура группы В Россия – Дания состоится 21 июня в Копенгагене. Также в этом квартете оказались сборные Финляндии и Бельгии – с этими командами россияне сыграют в Санкт-Петербурге.

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