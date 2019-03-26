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Евро-2020: Дания на выезде спасла ничью против Швейцарии – скандинавы оформили фантастический камбэк

26 марта 23:53 21 Читати українською
Евро-2020: Дания на выезде спасла ничью против Швейцарии – скандинавы оформили фантастический камбэк
Швейцария – Дания – 3:3 / официальный твиттер Евро-2020

Швейцария упустила победу над Данией, выигрывая со счетом 3:0 до 76-й минуты.

19’ Ремо Фройлер
66’ Гранит Джака
76’ Брель Эмболо
 
Матиас Йоргенсен 84’
Кристиан Гюткьер 88’
Хенрик Дальсгаард 93’

Обе сборные являются фаворитами группы D, но если скандинавы только начинают отбор, то швейцарцы уже провели один матч – и победили в нём. Добыть три очка в поединке против скандинавов было достаточно важно, ведь в противном случае лидерство могла захватить Ирландия.

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Первый тайм можно разделить на две части. Стартовые 20 минут отмечались динамичной игрой и понятной тактикой команд: гости держали мяч и выглядели активнее, а хозяева искали счастья на контратаках и стандартах. Моментов при этом практически не было: Дания после неточного удара Брейтвейта с дистанции ничего не создала, а Швейцария угрожала только подачами и рывками по флангам – впрочем, и этого было достаточно.

На 10-й минуте после розыгрыша углового Цубер головой замкнул подачу на дальнюю штангу, но мяч прошел рядом с воротами. На 19-й же хозяева вышли вперёд: Рикардо Родригес мощно пробил с фланга метров с 26-ти и попал в Айети, который сразу же сбросил мяч под удар Ремо Фройлеру – 1:0! Правда, было большая подозрение относительно игры рукой со стороны Айети, но арбитр засчитал гол.

Это был последний опасный момент в первом тайме. Следующие 25+ минут прошли в позиционной борьбе и без остроты у ворот соперника. Датчане не могли создать ничего, а любые возможности для контратак швейцарцы тушили фолами ещё на чужой половине поля. Было очень скучно, поэтому свисток на перерыв порадовал не только футболистов, но и фанатов.

Во втором тайме датчане заиграли намного агрессивнее, захватив инициативу и забив уже на 49-й минуте: Эриксен сместился с фланга в зону перед штрафной и разрезным пасом нашёл Поульсена, а тот выскочил один на один с Зоммером и пробил его – впрочем, гол не засчитали из-за офсайда. На 53-й слабоватый, но удар по центру вышел у Йоргенсена, на 58-й с дистанции высоко выстрелил Брейтвейт, а на 62-й Поульсен упал в штрафной и попросил пенальти – его бы дали, если бы не положение вне игры. Гости перехватывали мяч в центральной зоне и постоянно находили свободное пространство, заставляя соперника часто фолить.

Всё шло к голу Дании, но мяч в ворота Зоммера не шёл. Швейцарцы выдержали давление и на 66-й минуте выскочили контратаку левым флангом, которую поперечной передачей в зону перед штрафной завершил Цубер. Там все забыли про Джаку, позволив ему принять сферу, прицелиться и мощно пробить точно в девятку – 2:0! Швейцарцы выполнили задачу-минимум и отступили на свою половину поля для игры на контратаках, а Дания пошла вперёд большими силами – и едва не отыгралась на 72-й минуте усилиями Эриксена. Кристиан получил мяч на правом краю штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, но Зоммер парировал.

Только показалось, что Дания возвращается в игру, как Швейцария заработала угловой и забила третий – причём несколько курьезно. Аканджи замкнул подачу ударом головой, а Эмболо, оказавшись на пути мяча, попытался пробить в падении через себя – вышел неудачный лёгкий чирк, который подправил сферу точно под ногу Шмейхелю. От неё мяч влетел в ворота – 3:0. После этого Владимир Петкович снял своего лидера Джаку и начал играть от контратак. Казалось, что матч завершён.

Дания не сдалась и на 84-й минуте после углового усилиями Йоргенсена отквитала один мяч. Швейцария оставалась спокойной и едва не забила четвёртый на 86-й – это Мехмеди пробил мимо дальней штанги с дистанции. На 88-й же гости неожиданно забили второй: Поульсен на линии штрафной избежал офсайда, получил передачу и вместе с Гюткьером вышел один на один с Зоммером; Юсуф отпасовал на Кристиана, а тот замкнул в пустые ворота – 3:2!

Дания отчаянно побежала отыгрываться. На 90-й Эриксен мог сравнять со штрафного, но Зоммер парировал мяч из верхнего угла, а через две минуты вытащил замыкание с нижнего! Наконец, на 90+3-й после подачи с углового в штрафной Швейцарии началась паника, в которой Хенрик Дальсгаард сумел пробить головой практически в пустые ворота – 3:3! Дания спаслась.

Таким образом, в группе D Швейцария занимает второе место, имея четыре очка. Дания с одним идёт прямо за ней, а лидерство захватила сборная Ирлании, которая одолела Грузию и набрала шесть зачётных баллов.

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Евро-2020 Дания Дания Швейцария Швейцария Швейцария - Дания
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