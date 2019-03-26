Евро-2020: Дания на выезде спасла ничью против Швейцарии – скандинавы оформили фантастический камбэк

Швейцария упустила победу над Данией, выигрывая со счетом 3:0 до 76-й минуты.

Обе сборные являются фаворитами группы D, но если скандинавы только начинают отбор, то швейцарцы уже провели один матч – и победили в нём. Добыть три очка в поединке против скандинавов было достаточно важно, ведь в противном случае лидерство могла захватить Ирландия.

Евро-2020: Квальярелла дублем помог Италии уничтожить Лихтенштейн в матче отбора, Грузия уступила Ирландии

Первый тайм можно разделить на две части. Стартовые 20 минут отмечались динамичной игрой и понятной тактикой команд: гости держали мяч и выглядели активнее, а хозяева искали счастья на контратаках и стандартах. Моментов при этом практически не было: Дания после неточного удара Брейтвейта с дистанции ничего не создала, а Швейцария угрожала только подачами и рывками по флангам – впрочем, и этого было достаточно.

На 10-й минуте после розыгрыша углового Цубер головой замкнул подачу на дальнюю штангу, но мяч прошел рядом с воротами. На 19-й же хозяева вышли вперёд: Рикардо Родригес мощно пробил с фланга метров с 26-ти и попал в Айети, который сразу же сбросил мяч под удар Ремо Фройлеру – 1:0! Правда, было большая подозрение относительно игры рукой со стороны Айети, но арбитр засчитал гол.

Это был последний опасный момент в первом тайме. Следующие 25+ минут прошли в позиционной борьбе и без остроты у ворот соперника. Датчане не могли создать ничего, а любые возможности для контратак швейцарцы тушили фолами ещё на чужой половине поля. Было очень скучно, поэтому свисток на перерыв порадовал не только футболистов, но и фанатов.

Во втором тайме датчане заиграли намного агрессивнее, захватив инициативу и забив уже на 49-й минуте: Эриксен сместился с фланга в зону перед штрафной и разрезным пасом нашёл Поульсена, а тот выскочил один на один с Зоммером и пробил его – впрочем, гол не засчитали из-за офсайда. На 53-й слабоватый, но удар по центру вышел у Йоргенсена, на 58-й с дистанции высоко выстрелил Брейтвейт, а на 62-й Поульсен упал в штрафной и попросил пенальти – его бы дали, если бы не положение вне игры. Гости перехватывали мяч в центральной зоне и постоянно находили свободное пространство, заставляя соперника часто фолить.

Всё шло к голу Дании, но мяч в ворота Зоммера не шёл. Швейцарцы выдержали давление и на 66-й минуте выскочили контратаку левым флангом, которую поперечной передачей в зону перед штрафной завершил Цубер. Там все забыли про Джаку, позволив ему принять сферу, прицелиться и мощно пробить точно в девятку – 2:0! Швейцарцы выполнили задачу-минимум и отступили на свою половину поля для игры на контратаках, а Дания пошла вперёд большими силами – и едва не отыгралась на 72-й минуте усилиями Эриксена. Кристиан получил мяч на правом краю штрафной и выстрелил под ближнюю штангу, но Зоммер парировал.

Только показалось, что Дания возвращается в игру, как Швейцария заработала угловой и забила третий – причём несколько курьезно. Аканджи замкнул подачу ударом головой, а Эмболо, оказавшись на пути мяча, попытался пробить в падении через себя – вышел неудачный лёгкий чирк, который подправил сферу точно под ногу Шмейхелю. От неё мяч влетел в ворота – 3:0. После этого Владимир Петкович снял своего лидера Джаку и начал играть от контратак. Казалось, что матч завершён.

Дания не сдалась и на 84-й минуте после углового усилиями Йоргенсена отквитала один мяч. Швейцария оставалась спокойной и едва не забила четвёртый на 86-й – это Мехмеди пробил мимо дальней штанги с дистанции. На 88-й же гости неожиданно забили второй: Поульсен на линии штрафной избежал офсайда, получил передачу и вместе с Гюткьером вышел один на один с Зоммером; Юсуф отпасовал на Кристиана, а тот замкнул в пустые ворота – 3:2!

Дания отчаянно побежала отыгрываться. На 90-й Эриксен мог сравнять со штрафного, но Зоммер парировал мяч из верхнего угла, а через две минуты вытащил замыкание с нижнего! Наконец, на 90+3-й после подачи с углового в штрафной Швейцарии началась паника, в которой Хенрик Дальсгаард сумел пробить головой практически в пустые ворота – 3:3! Дания спаслась.

Таким образом, в группе D Швейцария занимает второе место, имея четыре очка. Дания с одним идёт прямо за ней, а лидерство захватила сборная Ирлании, которая одолела Грузию и набрала шесть зачётных баллов.

Испания благодаря дублю Мораты одолела Мальту, Швеция разыграла драматическую ничью Норвегией: Евро-2020, группа F