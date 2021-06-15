10 тысяч любителей футбола собрались на главной арене страны НСК "Олимпийский", чтобы поддержать футболистов сборной Украины в матче против Нидерландов.

Несмотря на ковидные ограничения, болельщики получили уникальную возможность посмотреть трансляцию игры на рекордном по размерах экране 160 квадратных метров. Матчдэй состоялся при соблюдении всех карантинных норм. Событие стало возможным благодаря официальному партнеру национальной сборной бренду Parimatch и ФК "Шахтер".

Кроме множества развлечений: уличной едой, обсуждения матча с футбольными экспертами, спортивных конкурсов, фишкой мероприятия стал "Кибертрак". В огромной фуре-трансформере состоялись финалы киберспортивных соревнований по CS:GO и Dota 2. После окончания матча фура отправилась путешествовать по всем регионам Украины, чтобы дарить атмосферу праздника во время Евро-2020. Также болельщики смогли сфотографироваться с Кубком La Liga – главным трофеем чемпионата Испании.

Во время трансляции "Олимпийский" взрывался так, как будто сборная играла прямо на поле: песни, заряды, гимн страны и даже легендарная “волна”. В этот день футбол убрал все ограничения. Среди фанов были также дети с инвалидностью, которые получили бесплатный доступ на стадион.

В поддержку сборной в следующих матчах против Северной Македонии и Австрии, организаторы сняли вдохновляющий ролик. Видео покажут футболистам сборной, чтобы зарядить на победу!

Следующая большая трансляция матча состоится уже 21.06 на крыше КВЦ "Парковый". Украина-Австрия (начало: 19.00).

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