Евро-2019 U-21: Италия благодаря дублю Кьезы одолела Испанию, Польша победила Бельгию

Состоялись матчи первого тура Евро-2019 U-21 в группе А, Польша играла с Бельгией, а Италия принимала Испанию.

Евро-2019 U-21, 1 тур, группа А

Польша – Бельгия – 3:2

Голы: Журковски, 26 Белик, 52, Шимански, 79 – Лея, 16 Колс, 84

Италия – Испания – 3:1

Голы: Кьеза, 36, 64, Пеллегрини, 82 – Себальйос, 9

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В матче-открытии молодежного чемпионата Европы Польша встречалась с Бельгией. "Красные дьяволы" быстро вышли вперед, но еще в первом тайме пропустили. Во второй половине встречи поляки забили еще дважды, а Бельгия смогла забить гол в концовке встречи.

В другом матче хозяин турнира Италия принимала сверстников из Испании. Как и в первом матче, номинальные госити быстро вышли вперед, но однажды пропустили еще в первом тайме и дважды во втором. Следовательно, победа итальянцев со счетом 3:1.

После первого тура в группе А Польша и Италия имеют по три очка, а Бельгия и Испания пока не заработали зачетных пунктов.