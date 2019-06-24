Евро-2019 U-21: Франция и Румыния сыграли вничью и стали последними полуфиналистами турнира, оставив за бортом Италию

Состоялись заключительные матчи группового этапа молодежного Евро-2019.

Евро-2019 U-21, група С, 3-й тур

Румыния – Франция – 0:0

Хорватия – Англия – 3:3

Голы: Брекало, 39, 82, Влашич, 62 – Нельсон, 11, Меддисон, 48, Кенни, 70

Хорватия и Англия, которые уже потеряли шансы на выход в плей-офф, напоследок подарили зрителям очень зрелищный мяч. Британцы трижды выходили вперед, но хорваты трижды находили в себе силы отыграться.

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Еще до начала матча для Франции и Румынии ничья была самым выгодным результатом. Команды продемонстрировали очень осторожную игру, нанеся на двоих лишь один удар в створ за весь матч.

Итоговая ничья позволила Румынии и Франции выйти в плей-офф, оставив за бортом турнира хозяев – команду Италии.