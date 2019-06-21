Евро-2019 U-21 Англия в суперматчи уступила Румынии и почти потеряла шансы на плей-офф

Сборная Англии U-21 с треском проиграла Румынии и почти не оставила для себя шансов выйти в плей-офф Евро-2019.

Евро-2019 U-21. Групповой этап, 2 тур

Англия – Румыния – 2:4

Голы: Грей, 79, Абрахам, 87 – Пушкаш, 76, Хаджи, 85, Коман, 89, 90+5

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В матче 2 тура группы С Евро-2019 U-21 сборная Англии встретилась с Румынией. Команды выдали настоящий триллер в последние 15 минут матча. Сначала Георге Пушкаш открыл счет во встрече, после чего Демарай Грей восстановил равновесие. Иянис Хаджи на 85-й минуте снова вывел румын вперед, но Тэмми Абрахам снова установил равный счет на табло. Тогда за дело взялся Флоринель Коман, который забил 2 победных мячя.

В итоге, Англия почти потеряла шансы на 1/8 финала с нулем очков, и "трем львам" остается ожидать финального свистка в матче между Францией и Хорватией.