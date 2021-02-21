Украинский защитник Евгений Ткачук попытается помочь Металлисту 1925 завоевать путевку в элиту.

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29-летний защитник подписал с харьковским клубом контракт на правах свободного агента, сообщает издание Footboom. Сроки и условия сделки неизвестны.

Напомним, Ткачук – воспитанник запорожского Металлурга. Профессиональную карьеру начал в Шахтере-3 в 2009 году. С 2010 по 2015 гг. защищал цвета полтавской Ворсклы. После сезона в Заре перешел в казахский Иртыш. Далее была каменская Сталь и возвращение в Казахстан в карагандинский Шахтер, который Евгений покинул в конце января 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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