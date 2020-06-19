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"Есть защитники лучше него": звезда АПЛ не считает ван Дейка лучшим оборонцем в мире

18:11 - Читати українською
"Есть защитники лучше него": звезда АПЛ не считает ван Дейка лучшим оборонцем в мире
Ван Дейк и Ришарлисон / фото из открытых источников

Вингер Эвертона Ришарлисон поделился мнением относительно защитника Ливерпуля Вирджила ван Дейка.

"Люди много говорят о нем. Безусловно, это прекрасный защитник, но я ранее уже обводил его. Он стал одним из трех лучших в мире, потому что он провел прекрасный сезон. Но, на мой взгляд, есть защитники лучше него", – приводит слова Ришарлисона Daily Mail со ссылкой на Desimpedidos.

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Бразилец также назвал тройку защитников, которых он считает сильнее Ван Дейка – это Серхио Рамос, Маркиньос и Тьягу Силва.

К слову, Ришарлисон провел в составе Эвертона 32 поединка в текущем сезоне, записав в свой актив 12 голов и 4 ассиста.

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Теги
Англия Ришарлисон Тиагу Тиагу Силва Серхио Серхио Рамос Маркиньос Вирджил Вирджил ван Дейк Эвертон Эвертон Ливерпуль Ливерпуль
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