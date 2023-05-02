"Есть вещи, которые не относятся непосредственно к футболу": Лэмпард объяснил, почему Мудрик не выходит в старте
Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард прокомментировал ситуацию с Михаилом Мудриком.
"Есть вещи, которые наверняка не видны на поверхности и они не относятся непосредственно к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы. За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре.
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Ему еще многое нужно выучить в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков. Вингерам нужно уметь выполнять и оборонительные функции, и для этого нужно время. Иначе тяжело побеждать в матчах.
Каждая игра – это возможность для молодых игроков, которые пришли в Челси, но мы не должны ожидать слишком многого от них", – цитирует Лэмпарда. Football London.
Михаил Мудрик под руководством нового наставника появлялся в стартовом составе только однажды. В текущем сезоне в активе украинца две результативные передачи в 11 матчах АПЛ.
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