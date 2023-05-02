"Есть вещи, которые наверняка не видны на поверхности и они не относятся непосредственно к футболу. Но мы надеемся, что Мудрик станет для клуба отличным игроком на многие годы. За этот короткий период вы могли видеть всплески в его игре.

"Это фантастическая команда": Лэмпард оценил шансы Арсенала завоевать титул АПЛ

Ему еще многое нужно выучить в футболе, и это абсолютно нормально для молодых игроков. Вингерам нужно уметь выполнять и оборонительные функции, и для этого нужно время. Иначе тяжело побеждать в матчах.

Каждая игра – это возможность для молодых игроков, которые пришли в Челси, но мы не должны ожидать слишком многого от них", – цитирует Лэмпарда. Football London.

Михаил Мудрик под руководством нового наставника появлялся в стартовом составе только однажды. В текущем сезоне в активе украинца две результативные передачи в 11 матчах АПЛ.

Челси сгорел Брентфорду: пятая катастрофа Лэмпарда в пяти матчах, бардак и безнадежность – куда попал Мудрик?