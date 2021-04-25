"Каждый должен нести ответственность за то, что сделал. Мы не будем делать вид, что ничего не произошло. Нельзя сделать что-то, а потом сказать: "Меня наказали потому, что все меня ненавидят". Все их проблемы – результат их действий. В ближайшее время мы решим, что будем делать.

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Для меня есть четкая разница между английскими клубами и другими шестью. Они первыми пошли в отставку, они признали, что ошибались. Для меня есть три группы этой двенадцатки: 6-ка английская, которая вышла первой, потом остальные три (Атлетико, Милан и Интер), которые ушли после них, а потом те, кто считает, что Земля плоская, и думает, что Суперлига все еще существует. Есть большая разница между ними.

Но каждый будет нести ответственность. Мы увидим, каким образом. Я не хочу говорить о дисциплинарном процессе, но все должны понимать, что понесут ответственность. Пока рано об этом говорить", – цитирует Чеферина Daily Mail.

К слову, большинство клубов-основателей Суперлиги объявило о намерениях покинуть организацию. Милан, Ювентус, Барселона и Реал все еще в проекте.

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