"Есть такая сказка, но не "Кот и Горошек". Фамилия означает силу, совсем не вернуть что-то. Наверное, я чувствую эту силу. Там еще и неправильно написали. Есть разница между казАками и козакАми. Козаки были на Запорожской Сечи, жили на Хортице. И там были фамилии Вернидуб, Вернигора. У меня отец родом из Запорожья. Наверное, надо покопаться в этом. Я в фамилии не разбирался, но что-то должно быть.

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Мне приятно, моя фамилия мне нравится, я ею горжусь. Поэтому я и сказал, что она будет вечной. Уже есть два сына Вернидуба, два внука Вернидуба. Надеюсь, род будет продвигаться", – заявил Вернидуб в интервью Первый Приднестровский.

Заметим, что особое внимание к персоне украинского специалиста появилось после сенсационного старта в Лиге чемпионов, особенно после побед над Шахтером (2:0) и Реалом (2:1).

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