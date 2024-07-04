"Перед турниром мы разделили задачу: социальную и спортивную – пройти квалификацию и хорошо сыграть. Команда проиграла в первом матче с Румынией. Затем она хорошо отреагировала, выиграв в матче со Словакией и сыграв вничью с Бельгией, но этого было недостаточно, хотя мы не вышли только по разнице мячей. Мы не имели права на ошибку.

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Есть разочарование, потому что выход в следующий раунд был возможен, я ожидал большего. Но мы ошиблись с подходом. Я не знаю, что произошло, но реальность такова, что игроки не были в игре.

Единственную победу Украина одержала после разговора Зеленского с командой? Как ни странно, президент дал очень позитивный месседж, который подбодрил игроков. Команда поняла, что допустила ошибку в первом матче, и игра была совсем другой. Это была реакция гордости команды, которая играет за страну, находящуюся в состоянии войны. Праздновали ли победу? Нет, не было чего праздновать", – поделился Шевченко в комментарии Corriere della Sera.

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