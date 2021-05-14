Украинский наставник венгерского Ференцвароша Сергей Ребров считает, что "сине-желтые" уже достигли успеха, просто попав на континентальное первенство.

"Самое главное, что наша команда туда поедет – это уже огромный успех. Ее выступления в отборочном цикле, в Лиге наций и даже в последних матчах показывают, что есть коллектив, который умеет играть в футбол, и есть повод для оптимизма.

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Я уверен, что тренерский штаб сборной Украины подготовит игроков таким образом, чтобы они показали на Евро весь свой потенциал", – сказал Ребров в комментарии Zbirna.com.

Напомним, перед Евро-2020 "сине-желтые" проведут сборы, которые пройдут с 15 мая по 8 июня. В течение этого периода сборная Украины запланировала провести три товарищеские встречи. Континентальное первенство для команды Шевченко начнется 13 июня матчем с Нидерландами.

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