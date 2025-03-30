“Я ничего такого не почувствовал, потому что не говорил об этом. Я был на юбилее Херенвена и виделся там с Игорем Корнеевым, мы пообщались. Он знает, что я играл в Динамо Киев. Но разве из-за этого я не должен был с ним разговаривать?

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Есть политика, а есть футбол – это две большие разницы. Мне не нравится ситуация, которая сейчас сложилась, потому что я знаю, как было раньше. Каждые выходные люди из России приезжали в Киев, киевляне просто ездили в Москву погулять. Я стараюсь вообще ничего не читать о политике, не захожу на такие сайты", – сказал Попов для Рейтинга Букмекеров.

Напомним, что Горан Попов выступал за киевский клуб в 2010-2014 гг. За украинскую команду македонец успел провести 32 матча, забил 2 гола и отдал 4 ассиста. В составе Динамо он выигрывал Суперкубок Украины 2011 года.

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