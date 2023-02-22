"Лига чемпионов – фантастический турнир. Мне нравится быть здесь. Это большая привилегия. У меня всегда было это ощущение. Не могу сказать, как далеко сможет пройти Манчестер Сити, ведь с каждым годом играть в ЛЧ становится все сложнее. Каждый раз становится все труднее квалифицироваться в Лигу чемпионов и выйти из группы, ведь есть много сильных команд.

Это международный турнир, поэтому мы можем хорошо одеться, сесть в самолет и полететь в другую страну. Ман Сити попытается продемонстрировать свой футбол на новом для себя стадионе.

Манчестер Сити поехал в Лейпциг на матч Лиги чемпионов без двух лидеров

Если моя тренерская карьера вдруг закончится завтра, то я был бы благодарен за то, что смог сделать с Барселоной, Баварией и Сити в европейских соревнованиях. Не мог даже думать о такой карьере тренера, как у меня. Не только из-за успеха, которого достиг, но и из-за того, как играли мои команды. Это поразительно. Я не могу требовать большего.

В Лейпциге мы хотим сделать все возможное, но увидим, что произойдет. В конце концов, судьба Лиги чемпионов уже написана. Мы были близки к победе в ней – иногда не очень, иногда ближе.

У меня есть странное чувство. Что бы мы ни делали на протяжении многих лет, что бы ни случилось, но выиграть ЛЧ не удастся. Что бы лично я ни делал, я терплю неудачу, моих усилий всегда недостаточно. Поэтому в Манчестер Сити нужно просто развлекаться и наслаждаться присутствием здесь, на этой пресс-конференции, а затем хорошо поужинать с хорошим вином, посмотреть матч Реал – Ливерпуль, немного взглянуть на игру Наполи. Попытаться мотивировать игроков, сказать: "Давайте, ребята, попробуем сделать это снова". И все.

Все считали, что невыигрыш ЛЧ станет катастрофой. Я так не думаю. С момента прихода в клуб никогда не считал, что Манчестер Сити должен постоянно становиться чемпионом Англии и 3-4 раза выиграть ЛЧ. За исключением Реала, этого не может никто. Последние два сезона Ман Сити был очень близок к успеху в Европе. И мы попытаемся сделать это снова.

Люди говорят, что мы пропускаем голы с левого фланга, потому что там в защите играет Бернарду Силва. Но они не все понимают. Я тоже не глуп, чтобы называть его левым защитником, но Бернарду достаточно умен, чтобы играть там.

В свое время нечто подобное произошло с Александром Зинченко. Раньше я ставил слева в защите Зинченко и Делфа, а Ман Сити набирал 100 очков в АПЛ и хорошо играл в Европе", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Поединок РБ Лейпциг – Манчестер Сити стартует 22 февраля в 22:00 по киевскому времени.

РБ Лейпциг – Манчестер Сити: анонс матча 1/8 финала Лиги чемпионов