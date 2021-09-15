"Есть ощущение, что Бенфика потеряла два очка": Отаменди разочарован ничьей с Динамо
Аргентинский защитник "орлов" Николас Отаменди поделился планами команды на групповой этап Лиги чемпионов.
"Мы все время пытались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, поэтому можем добавить.
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Есть ощущение, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил поединок. Мы почти весь матч превосходили Динамо, которое очень хорошо играло в защите.
Мы каждый день усердно работаем, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с Барселоной с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто", – цитирует Отаменди официальный сайт УЕФА.
Напомним, Бенфика в Киеве расписала безголевую ничью с Динамо. Португальцы даже пропустили в добавленное время от Николая Шапаренко, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.
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