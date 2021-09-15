"Мы все время пытались создавать моменты, но мяч не шел в сетку. Знаем, что это Лига чемпионов и малейшая ошибка может привести к поражению. Сыграли вничью, но мы только в начале своего пути, поэтому можем добавить.

Отмененный гол Шапаренко в видеообзоре матча Динамо – Бенфика

Есть ощущение, что мы потеряли два очка, с учетом того, как проходил поединок. Мы почти весь матч превосходили Динамо, которое очень хорошо играло в защите.

Мы каждый день усердно работаем, чтобы улучшить игру как в защите, так и в атаке. Будем играть с Барселоной с прицелом на победу. Мы играем дома, каждый матч для нас как финал, мы собираемся выложиться на все сто", – цитирует Отаменди официальный сайт УЕФА.

Напомним, Бенфика в Киеве расписала безголевую ничью с Динамо. Португальцы даже пропустили в добавленное время от Николая Шапаренко, но арбитр после просмотра VAR отменил взятие ворот, зафиксировав офсайд.

Динамо расписало ничью с Бенфикой: слабый футбол киевлян, очередной топ-матч Шапаренко и провал Яремчука