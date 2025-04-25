"Есть несколько позитивных сигналов": наставник Эмполи оценил игру Коваленко в полуфинале Кубка Италии
Главный тренер тосканцев Роберто Д'Аверса высказался относительно вылета его команды из турнира, вспомнив о Викторе Коваленко.
"Мы завершаем эту полуфинальную стадию, историческое достижение для клуба, с честью. Было важно завершить игру вничью, не позволить сопернику забить второй гол – я просил футболистов рассматривать ответный матч как отдельный поединок.
Исторический гол Коваленко в видеообзоре матча Болонья – Эмполи – 2:1
Нам нужны все игроки – Конате провел хороший матч, как и Коваленко, есть несколько положительных сигналов. Мы постепенно восстанавливаем футболистов после травм, и именно они сильно повлияли на наш путь в текущем сезоне", – цитирует Д'Аверсу PianetaEmpoli.
Напомним, после поражения от Болоньи в первом полуфинале Кубка Италии (0:3) Эмполи в ответном матче проиграл со счетом 1:2, а единственный гол тосканцев забил украинский легионер Виктор Коваленко.
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