Главный тренер тосканцев Роберто Д'Аверса высказался относительно вылета его команды из турнира, вспомнив о Викторе Коваленко.

"Мы завершаем эту полуфинальную стадию, историческое достижение для клуба, с честью. Было важно завершить игру вничью, не позволить сопернику забить второй гол – я просил футболистов рассматривать ответный матч как отдельный поединок.

Исторический гол Коваленко в видеообзоре матча Болонья – Эмполи – 2:1

Нам нужны все игроки – Конате провел хороший матч, как и Коваленко, есть несколько положительных сигналов. Мы постепенно восстанавливаем футболистов после травм, и именно они сильно повлияли на наш путь в текущем сезоне", – цитирует Д'Аверсу PianetaEmpoli.

Напомним, после поражения от Болоньи в первом полуфинале Кубка Италии (0:3) Эмполи в ответном матче проиграл со счетом 1:2, а единственный гол тосканцев забил украинский легионер Виктор Коваленко.

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