Украинский специалист Роман Григорчук составил список команд, которые будут бороться, по его мнению, за места в еврокубках.

– Мы привыкли, что в прошлом году Александрия под руководством Руслана Ротаня давала бой грандам на протяжении всего сезона. В этом году интересно, найдется ли такая команда?

– Я думаю, что будет группа команд. Есть несколько клубов, которые имеют серьезные возможности, материально-техническое обеспечение, чтобы пощекотать нервы Динамо и Шахтеру.

"Говорят, только курил и пил кофе": Блохин откровенно признался, почему возглавил Динамо, и рассказал об увольнении

Это Полесье, Колос, Карпаты, Металлист 1925. Кривбасс я бы сюда не включал. Получится примерно 4–5 команд, которые реально способны бороться за еврокубки, возможно, даже за второе место. Но, конечно, это непросто, ведь на вершине традиционно Шахтер и Динамо, мы часто говорим уже не о первом-втором месте, а именно о третьем.

ЛНЗ я тоже включаю в ту группу клубов, которые должны бороться за топ-5. Они имеют такие же возможности, как и те команды, что мы уже назвали. Так что ЛНЗ потенциально может стать "третьей силой", – цитирует Григорчука Sport.ua.

Напомним, Роман Григорчук работал с рядом клубов в Украине, в частности с ЛНЗ, Черноморцем, Металлургом Запорожья. Также специалист имел зарубежный опыт. Он возглавлял Астану, Габалу, Динабург, Нефтичи и другие.

Полесье разгромно проиграло Руху и вылетело из Кубка Украины – Бущан в дебютном матче пропустил три гола