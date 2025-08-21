– Как женщина в футболе, ты, видимо, иногда сталкивалась с особым отношением или даже предубеждениями. Были ситуации, когда реагировать приходилось не только профессионально, но и по-женски?

– Есть много так называемых "диванных критиков" в социальных сетях, которые до сих пор не воспринимают женщин в футболе серьезно.

Сначала я читала комментарии, если честно, они меня оскорбляли, однако со временем я закалилась и уже не реагирую. Если ты интересна людям – хейт будет всегда, и это даже определенный показатель того, что ты делаешь что-то заметное, – сказала Сторожук в интервью для YeSport.

