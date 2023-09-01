"Если посмотрите на европейские лиги, то есть такие, где один клуб выигрывает, возможно, 70 процентов всех розыгрышей чемпионата. Но в нашей лиге 15-20 лет назад ситуация была другой.

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Тогда Шахтер стал сильнее и начал побеждать. Мы тоже очень много работали, а также получали инвестиции. Но в этом сезоне, например, никто не знает, кто станет чемпионом Украины. У нас есть минимум пять претендентов", – поделился Палкин в интервью The Athletic.

Напомним, что генеральный директор Шахтера выдвинул свою кандидатуру на должность в Ассоциации европейских клубов. Выборы состоятся 7 сентября 2023 года. Каденция в Совете правления – с 2023 до 2027 года.

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