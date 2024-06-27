"Есть ли смысл биться в агонии?": в СК Днепр-1 сделали заявление о будущей судьбе клуба
Коммерческий директор СК Днепр-1 Вячеслав Фридман рассказал о ситуации с прекращением работы клуба.
"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно – без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.
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Если СК Днепр-1 не будет дышать, нужно набраться смелости и констатировать смерть", – цитирует Фридмана ТаТоТаке.
Напомним, по итогам прошлого сезона днепряне финишировали в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке и завоевали право представлять Украину в третьем по силе еврокубке.
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