"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно – без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.

Полесье продолжило разграбление СК Днепр-1, подписав еще одного лидера днепрян

Если СК Днепр-1 не будет дышать, нужно набраться смелости и констатировать смерть", – цитирует Фридмана ТаТоТаке.

Напомним, по итогам прошлого сезона днепряне финишировали в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке и завоевали право представлять Украину в третьем по силе еврокубке.

СК Днепр-1 на выход – известно, кто может заменить команду Максимова в УПЛ