Интер Майами интенсивно готовится к новому сезону МЛС, а вместе с командой также работает и владелец клуба Дэвид Бекхэм.

Бекхэм хочет подписать Месси и Роналду

На одной из тренировок легенда Манчестер Юнайтед техничным ударом издалека попал в перекладину. Трудно сказать, именно ли такую цель выбирал Бекхэм, но после удара Дэвид вел себя, будто все так и планировалось.

В дебютном сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 10-й строчке Восточной конференции.

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