Есть еще порох в пороховницах: Бекхэм продемонстрировал свой ювелирный удар на тренировке Интера
06:00 - Читати українською
Владелец ФК Интер Майами Дэвид Бекхэм своим примером мотивирует игроков клуба.
Интер Майами интенсивно готовится к новому сезону МЛС, а вместе с командой также работает и владелец клуба Дэвид Бекхэм.
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На одной из тренировок легенда Манчестер Юнайтед техничным ударом издалека попал в перекладину. Трудно сказать, именно ли такую цель выбирал Бекхэм, но после удара Дэвид вел себя, будто все так и планировалось.
В дебютном сезоне МЛС Интер Майами финишировал на 10-й строчке Восточной конференции.
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