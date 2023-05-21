Накануне в поединке 27-го тура молодежного первенства Рух U-19 одолел сверстников со Львова со счетом 2:1. Решающий гол был забит на седьмой (!) добавленной минуте благодаря пенальти.

Мегаскандал в чемпионате Украины – фанат выбежал на поле и ударил арбитра, которого спасла полиция

После назначения одиннадцатиметрового на поле выбежал болельщик и ударил в живот арбитра. Однако, свой приговор рефери не изменил – Максим Бойко с отметки принес "желто-черным" победу и увеличил отрыв от Динамо в турнирной таблице до 5 очков.

Судьбоносное решение судьи вызвало немало дискуссий, поэтому пресс-служба Руха поспешила опубликовать видео эпизода с попаданием мяча в руку (с хорошего ракурса), добавив подпись: "Разве это не рука?! Есть еще какие-то сомнения?".

УПЛ не стала цікавішою через рівність Шахтаря, СК Дніпро-1 та Зорі – не кожна чемпіонська інтрига рятує інтерес