"Есть дно, а есть еще ниже – там внизу были мы", – Селезнев рассказал о причинах провала сборной Украины на Евро-2016

Форвард Малаги Евгений Селезнев считает, что не нужно было убирать из тренерского штаба сборной Украины Александра Заварова перед чемпионатом Европы 2016 года.

"Провал на Евро-2016? Нельзя было убирать Заварова. У нас был свой коллектив. Все свои люди, которые проходили отбор, которые жили на базе. Мы жили одной семьей. Нельзя было менять состав – ни среди игроков, ни среди тренеров.

Я уже видел эту атмосферу. Не так мы проходили отбор, совсем не так. За счет чего мы его прошли? Я помню один момент – дома проигрываем Испании, заходит Коноплянка: "С**а, молодцы!". Я спрашиваю: "Что такое?", А он отвечает: "Мы еще раз соберемся этим составом".

"Пришла платежка за газ – 103 тысячи гривен", – Селезнев объяснил, почему в свое время отправился играть в Кубань

Мы хотели друг друга видеть. Мы приезжали в сборную – там не было ни Шахтера, ни Динамо, ни Металлиста, ни Днепра. Со своей стороны мы делали, что хотели, но мы знали, что на поле будет. Не дай Бог, кто-то не побежит, не дай Бог, не будет выкладываться на поле. Ты что – с нами за столом больше сидеть не будешь.

Разве мог один человек все сломать? Я не говорю, что он поломал. Это касалось всего: это когда Зозуля с Ротанем под***ники судьям давали, это Степаненко с Ярмоленком, я в Кубани, Бутко – в России.

Атмосфера всередине уже не та была. Понимали, что тренером уже будет другой человек, сидеть на месте Фоменко независимо от того, каким будет результат. Хотя, что там говорить: сами пр***али. Знаете, есть дно, а еще ниже – там внизу были мы. Не забили ни одного гола. Хотя по составу – разве плохая сборная была?", – сказал Селезнев YouTube-каналу Бомбардир.

Напомним, сборная Украины не забила ни одного мяча в групповом турнире чемпионата Европы во Франции и вылетела из розыгрыша соревнований, проиграв все три поединка.

"Шевченко поставив на місце? Той, хто це написав, – чистий чорт". Селезньов – про сильну Україну і хлопчика у спідниці