"Есть 600 миллионов фунтов, но ты никого не можешь купить" Ван Гал – о своих проблемах в Манчестер Юнайтед

Нидерландский тренер Луи ван Гал пожаловался на трансферный кризис, который постиг его в Манчестер Юнайтед.

"Когда я пришел в 2014 году, Манчестер Юнайтед не обладал качествами, чтобы стать чемпионами. У него был устаревший состав – выбор из 10 игроков старше 30 лет, пять старше 35. Поэтому я сказал им, что собираюсь омолодиться и кто мне нужен. Я не получил ни одного из них.

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Приходится переходить в другой сегмент игроков, как тренер вы должны раздвинуть границы. Вы не ожидаете этого в самом богатом клубе мира. Есть оборот в 600 миллионов фунтов стерлингов, но ты никого не можешь купить. Вы должны забирать номер один в своем списке желаний, а в итоге приходится брать номер семь", – цитирует ван Гала Goal.

Напомним, нидерландского специалиста уволили из Манчестер Юнайтед в мае 2016-го, а на его место назначили Жозе Моуринью.

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