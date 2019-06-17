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Суарес возглавил рейтинг самых больших спортивных злодеев по версии ESPN

23:18 12 Читати українською
Суарес возглавил рейтинг самых больших спортивных злодеев по версии ESPN
Луис Суарес / ФК Барселона

Издание телеканала ESPN составило рейтинг самых больших злодеев в мировом спорте.

Луис Суарес возглавил список самых больших спортивных злодеев по версии ESPN. Издание составило список из 10 спортсменов.

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1. Луис Суарес (футболист)
2. Джоуи Бартон (футболист)
3. Майк Тайсон (боксер)
4. Жозе Моуринью (футбольный тренер)
5. Коста (футболист)
6. Флойд Мейвезер-младший (боксер)
7. Серхио Рамос (футболист)
8. Дэвид Уорна (крикет)
9. Диего Марадона (экс-футболист, тренер)
10. Рой Кин (экс-футболист, тренер)

Большую роль в первой строчке Суареса сыграли знаменитые укусы Оттмара Баккала, Бранислава Ивановича и Джорджо Кьеллини.

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