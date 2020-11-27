"Если завтра Шахтер пригласит Луческу, он приедет": Денисов объяснил, почему румын может покинуть Динамо ради "горняков"
Директор телеканалов Футбол Александр Денисов поделился мыслями относительно моральных принципов главного тренера Динамо Мирчи Луческу.
"С учетом всего, что мы видели за последнее время в ситуации с приходом Луческу в Динамо, я не сомневаюсь, что если завтра Шахтер пригласит Луческу, он придет. Правда, я не уверен, что если через полгода или год его пригласит Динамо, он так же не придет в Динамо.
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У Луческу нет ничего личного. Как в фильме "Крестный отец": "Передайте Майклу, это только бизнес, ничего личного". Готов ли будет к таким приглашениям Шахтер? Думаю, это будет хороший вопрос для интервью с президентом клуба Ринатом Ахметовым.
Будет интересно, что он на это скажет. Я лично не думаю, что на такие маневры с точки зрения морали будет согласен президент Шахтера", – поделился Денисов в собственном шоу на YouTube Денисов Time.
Напомним, румын со скандалом возглавил киевский клуб летом 2020 года, к этому проработав 12 лет во главе Шахтера.
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