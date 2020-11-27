"С учетом всего, что мы видели за последнее время в ситуации с приходом Луческу в Динамо, я не сомневаюсь, что если завтра Шахтер пригласит Луческу, он придет. Правда, я не уверен, что если через полгода или год его пригласит Динамо, он так же не придет в Динамо.

Цитаишвили провел матч за дубль Динамо – хавбек феерическим выступлением напомнил о себе Луческу

У Луческу нет ничего личного. Как в фильме "Крестный отец": "Передайте Майклу, это только бизнес, ничего личного". Готов ли будет к таким приглашениям Шахтер? Думаю, это будет хороший вопрос для интервью с президентом клуба Ринатом Ахметовым.

Будет интересно, что он на это скажет. Я лично не думаю, что на такие маневры с точки зрения морали будет согласен президент Шахтера", – поделился Денисов в собственном шоу на YouTube Денисов Time.

Напомним, румын со скандалом возглавил киевский клуб летом 2020 года, к этому проработав 12 лет во главе Шахтера.

Динамо і 0:4 від Барселони: причини нокауту команди Луческу та непомітний герой із феноменальною статистикою