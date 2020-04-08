"Если заболею, то в Италии": Ванда Нара дерзко ответила на обвинения бывшего об опасности для детей

Жена форварда Пари Сен-Жермен Мауро Икарди Ванда Нара отреагировала на критику бывшего мужа – нападающего Кротоне Макси Лопеса.

"Он обвинил меня в том, что я перевезла детей в эпицентр пандемии – из Парижа в Италию. Но где мы живем Макси прекрасно знает: это не Комо, а город поблизости. Там очень мало заражений. Из-за окончания срока аренды нам пришлось покинуть квартиру в Париже.

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Все игроки ПСЖ разъехались по своим странам. Наш дом – в Италии. Если со мной что-то случится, то я предпочитаю, чтобы это произошло дома. Италия – страна, подарившая нам все прекрасное, что у нас есть. Я хочу остаться здесь из-за этого.

Вместо чартерного рейса в Аргентину мы поехали из Парижа двумя автомобилями – моим и Мауро. Детей разделили между нами и непрерывно ехали, преодолев 750 километров за 9,5 часов. Ехать в Аргентину было опаснее", – цитирует красавицу The Sun.

Напомним, что Ванда Нара ушла от Лопеса к Икарди в 2013 году. До этого они были друзьями и вместе выступали в Сампдории.

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