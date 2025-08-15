– Поделитесь впечатлениями от игры. По вашему мнению, заслуженно ли Шахтер вылетел?

– Если не прошли, то значит, что заслуженно. Хотя могу сказать, что вчера команда достаточно создала голевых моментов, могли реализовывать, не доводить до серии пенальти, где все-таки больше лотерея. К большому сожалению, вчера команда хорошо выглядела, но еще раз возвращаемся к реализации этих моментов. Она их вчера подвела и в основное время, и в серии пенальти.

– Как вы оцените игру голкиперов в этих двух матчах, ведь оба отстояли на ноль, спасали свои команды в серии пенальти?

– Могу сказать, что в этих двух матчах вратари были точно лучшими. Могу отметить и Дмитрия Ризныка, который в первом матче сделал много сейвов и вчера выручал. Вратари делали свое дело, что не можем сказать об игре в атаке с обеих сторон, потому что команды достаточно создали голевых моментов, все свелось к тому, что два счета были по 0:0.

– Возможно, учитывая такое выступление наших команд, наш уровень сейчас – это действительно Лига конференций?

– Согласен, не могу сказать, что Лига конференций, но Лига Европы – Лига конференций, то точно. То, что мы не тянем до группового этапа Лиги чемпионов – это факт. Надо откровенно говорить о классе футболистов, за исключением могу назвать Шахтер, где есть качественные легионеры. К большому сожалению, селекция многих клубов приводит к такому результату. Команды, которые хотят попадать в групповой этап Лиги Европы, конференций, чемпионов, должны подбирать иностранных футболистов, иностранцев под задачи.

– По вашему мнению, справедливыми ли были удаления Очеретько и Турана?

– Туран – это, конечно, эмоции, где-то он не соглашался с удалением, где действительно спорный эпизод. Это больше на усмотрение арбитра, ведь это была вторая желтая, там не было 50/50, больших претензий к нему не будет. Возможно, там не было явного грубого нарушения, но прыжок в ноги был агрессивным. Здесь вопрос к Очеретько, ведь, зная, что у него желтая карточка, давать повод арбитру задуматься, или давать вторую желтую, футболист должен понимать и думать на поле.

– Вспоминая о красной карточке тренера Шахтера, напрашивается вопрос. Насколько это решение арбитра повлияло на игру? Серьезной ли задачей станет следующий матч "горняков" в еврокубках без тренера?

– Лучше, конечно, когда тренер на бровке возле футболистов – он и заводит команду, и подсказывает, дает эмоции футболистам. Они это видят. Вчера футболисты хорошо отреагировали на удаление, давайте вспомним последний момент, когда не забил Невертон. Команда выглядела организованно, хорошо играла в защите и проводила атаки с голевыми моментами. Мы не знаем, как бы складывалась игра 11 на 11, но то, что 10 на 11 команда хорошо выглядела – факт.

– Генеральный директор клуба Сергей Палкин говорил о намерении выиграть ЛЕ. Насколько вылет из этого турнира ударит по амбициям Шахтера?

– Лига Европы более престижный турнир, чем Лига конференций. Они хотели поиграть в этом турнире, ведь там точно будут топовые команды. Но есть Лига конференций, где Шахтер может пройти далеко. Самое главное, чтобы вернулись все футболисты, ведь есть травмированные, вернется Судаков. Когда вся команда будет в строю, они точно смогут навести шороху в Лиге конференций, – подытожил Вирт в интервью Tribuna.

Напомним, что Шахтер вылетел после поражения Панатинаикосу в Лигу конференций, где будет играть с Серветтом.

Шахтер вылетел из Лиги Европы, проиграв Панатинаикосу в серии пенальти