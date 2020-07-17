"Если выйдем против Колоса как попало, весь чемпионат будет насмарку": Буяльский предостерег Динамо от расслабленности

Хавбек Динамо Виталий Буяльский призвал партнеров со всей серьезностью отнестись к матчу против Колоса в последнем туре УПЛ.

"Борьба за Лигу чемпионов не закончена, у нас еще одна игра в воскресенье, только после нее можно говорить о Лиге чемпионов. Если мы выйдем на этот матч как попало, весь чемпионат будет насмарку. Наверное, сразу будем прокручивать в голове поединок с Колосом и с пятницы начнем подготовку.

"Единственное светлое пятно матча с Зарей – Цыганков": Заховайло уничтожил Динамо, несмотря на уверенную победу

Есть такие игры, в которых нужно себя нагружать психологически, потому что можно перегореть. Думаю, каждый футболист знает свой организм и готовится к каждой игре отдельно", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, киевлянам в матче последнего тура УПЛ против Колоса (19 июля) хватит ничьей, чтобы гарантировать себе второе место.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі