toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД ВЕСТ ХЭМ - УОТФОРД

"Если выйдем против Колоса как попало, весь чемпионат будет насмарку": Буяльский предостерег Динамо от расслабленности

19:42 - Читати українською
"Если выйдем против Колоса как попало, весь чемпионат будет насмарку": Буяльский предостерег Динамо от расслабленности
Виталий Буяльский / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Виталий Буяльский призвал партнеров со всей серьезностью отнестись к матчу против Колоса в последнем туре УПЛ.

 

"Борьба за Лигу чемпионов не закончена, у нас еще одна игра в воскресенье, только после нее можно говорить о Лиге чемпионов. Если мы выйдем на этот матч как попало, весь чемпионат будет насмарку. Наверное, сразу будем прокручивать в голове поединок с Колосом и с пятницы начнем подготовку.

"Единственное светлое пятно матча с Зарей – Цыганков": Заховайло уничтожил Динамо, несмотря на уверенную победу

Есть такие игры, в которых нужно себя нагружать психологически, потому что можно перегореть. Думаю, каждый футболист знает свой организм и готовится к каждой игре отдельно", – цитирует Буяльского официальный сайт Динамо.

Напомним, киевлянам в матче последнего тура УПЛ против Колоса (19 июля) хватит ничьей, чтобы гарантировать себе второе место.

"Динамо було готове психологічно": що може завадити Києву на шляху в ЛЧ і хто – останній представник України в Європі

blog_ava
Реал досрочно стал чемпионом Испании – поражение Барселоны уже не имело никакого значения
00:01
4175
Теги
Виталий Виталий Буяльский Динамо Киев Динамо Киев Колос - Динамо Киев
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
7
мин
Вест Хэм
22:00
Уотфорд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук