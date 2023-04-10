"Кто-то обеспокоен? Если вы волнуетесь, то не смотрите матч против Реала. Игроки не должны волноваться. Все футболисты, начиная с Матео Ковачича, заканчивая недавно присоединившимся к команде Мудриком, заслуживают играть за Челси. Если эти игроки здесь, то они прошли определенный путь.

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Возможно, матч против Реала в Лиге чемпионов – это не тот случай, чтобы ожидать, что команда сплотится. Но я не говорю, что команде не хватает агрессии. Нам нужно объединиться. Мы играли против Вулверхэмптона, команды, которая очень агрессивная. Возможно, мы недостаточно хорошо боролись за подбор и проигрывали единоборства. Мне не так уж сложно говорить все это, потому что это необходимо сказать, чтобы это стало реальностью, с которой мы должны работать. Против Реала нас ждет совсем другой матч, но такие моменты все равно остаются с нами. У нас есть несколько дней для восстановления и подготовки. А потом мы попробуем снова", – цитирует Лэмпарда Football London.

Напомним, что Челси сыграет в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов против мадридского Реала в среду, 12 апреля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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