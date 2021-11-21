В матче 19-го тура Первой лиги Металлист одержал уверенную победу над Олимпиком со счетом 3:0. На 57-й минуте Александр Кучер решил заменить форварда Брайана Риаскоса на Кадима Харриса.

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Строптивому колумбийцу настолько не понравились подобные перестановки, что покидая поле, он проигнорировал традиционный ритуал и не пожал руку главному тренеру, сразу уйдя в раздевалку. Впоследствии легионер остыл, вернулся к скамье запасных и извинился перед Кучером.

"Переодевшись, он подошел сразу во время игры, пожал руку. Ему хочется играть, но мы же понимаем, что есть три легионера на футбольном поле. Есть Харрис, который тоже хочет играть, мы переговорили, поняли друг друга. Если так все будут обижаться, команда может развалиться. Есть другие ребята, которые хотят играть, сидят на замене, ждут своего шанса. Здесь нужно терпение и понимание", – прокомментировал скандальный эпизод Кучер на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, после 19-ти туров харьковчане уверенно лидируют в турнирной таблице Первой лиги, опережая Кривбасс уже на 12 очков.

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Момент с заменой Риаскоса на видео с 7:15