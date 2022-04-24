"Футбол помогал мне хотя бы на время отвлечься от мрачных мыслей и от всего увиденного и прочитанного в Интернете о реальной ситуации в Украине. Я старался максимально переключаться и сосредотачиваться на работе, чтобы с головой уйти в любимое дело, но за краем футбольного поля все эти реалии снова и снова напоминали о себе.

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Успокаивало только то, что я мог регулярно звонить по телефону моей семье, родным, но даже после этих разговоров напряжение и тревога все равно не отпускали. Отца и брата могут призвать в армию? Да, это может произойти в любую минуту и ​​они готовы выполнить свой долг перед Украиной.

Готов ли я защищать Родину? Если возникнет такая потребность, сделаю это без колебаний. Там моя земля, моя семья и защитить их – мой долг. Многие мои знакомые украинские футболисты уже взяли в руки оружие, среди них даже бывшие звезды Динамо и других клубов страны", – приводит слова Михайличенко Команда№1.

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